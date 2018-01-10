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Минтруд намерен подготовить законопроект о повышении МРОТа в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что ведомство в ближайшее время подготовит законопроект о повышении МРОТа до прожиточного минимума. 

«С 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТа по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТа в 2018 году — 43%», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Сейчас Минтруд совместно с Минфином РФ проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств, отмечается в тексте.

Ранее 10 января президент России Владимир Путин сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее. Он также отметил, что сейчас МРОТ составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум — более 11 тыс. рублей.

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