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Путин обещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

По словам президента, вопрос об ускорении этого процесса поднял на недавней встрече с ним глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Путин подчеркнул, что в июле прошлого года размер МРОТа был поднят до 70% от прожиточного минимума, еще раз он был увеличен с 1 января 2018 года.

Путин отметил, что повышение МРОТа коснется примерно 4 млн человек. Президент подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

Прожиточный минимум высчитывается исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц.

Закон о повышении МРОТа до уровня прожиточного минимума был одобрен Советом Федерации 26 декабря. Законопроект был внесен на рассмотрение по поручению президента России Владимира Путина. Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труд составит 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размеры станут равны. Далее МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

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