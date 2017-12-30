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Сенатор считает необходимым учет услуг объектов культуры в прожиточном минимуме

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Формирование показателя прожиточного минимума должно проводится с учетом не только минимальной потребительской корзины, но и бытовых услуг, а также услуг объектов культуры. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский в эфире НСН.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект, который предполагает повышение минимального размера оплаты труда с 1 января в 2018 года до 9 тыс. 489 рублей в месяц. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение с 2019 года МРОТ до уровня прожиточного минимума.

«Подошло то время, когда мы достаточно четко и ясно представляем, когда минимальный размер будет равен прожиточному минимуму», — отметил Валерий Рязанский.

По его словам, при учете прожиточного минимума необходимо отслеживать ценовой порядок, продовольственную и промышленную группу товаров, а также бытовые услуги и услуги объектов культуры. «Человек не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной», — подчеркнул сенатор.

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