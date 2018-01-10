Володин рассказал о приоритетах весенней сессии Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты в ходе весенней сессии намерены рассмотреть и принять 23 законопроекта. Это необходимо, чтобы обеспечить выполнение послания президента РФ Владимира Путина законодательной базой, отметил он.

Володин подчеркнул, что законодательное обеспечение посланий президента Федеральному собранию — приоритет для Госдумы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Мы вместе с правительством над этим (принятие законопроектов. — Ред.) работаем, считаем, что нужно это сделать как можно быстрее, потому что решения этих вопросов ждут люди, поэтому мы выделяем их как приоритетное направление», — сказал он.

Ранее стало известно, что совет Государственной думы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов.