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Володин рассказал о приоритетах весенней сессии Госдумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты в ходе весенней сессии намерены рассмотреть и принять 23 законопроекта. Это необходимо, чтобы обеспечить выполнение послания президента РФ Владимира Путина законодательной базой, отметил он.

Володин подчеркнул, что законодательное обеспечение посланий президента Федеральному собранию — приоритет для Госдумы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Мы вместе с правительством над этим (принятие законопроектов. — Ред.) работаем, считаем, что нужно это сделать как можно быстрее, потому что решения этих вопросов ждут люди, поэтому мы выделяем их как приоритетное направление», — сказал он.

Ранее стало известно, что совет Государственной думы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов.

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