В последнее время в России увеличивается число граждан, не желающих решать свои проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем. К такому выводы пришли специалисты Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ, заявила его директор Татьяна Клименко.

По ее словам, проводимая российскими властями государственная политика, направленная на снижение потребления спиртных напитков в масштабах страны (на душу населения), дает положительные результаты. Однако параллельно растет количество россиян, которые явно страдают от злоупотребления алкоголем, но не замечают этого или не желают признавать — и, соответственно, не хотят ничего предпринимать.

«Те, у которых было хоть какое-то понимание, уже прошли лечение, получили помощь. А сейчас накапливается очень тяжелый контингент — это те самые пациенты, которые не просто злоупотребляют алкоголем, а те, которые очень часто совершают административные и уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения», — заявила Клименко на состоявшейся сегодня тематической пресс-конференции.

Ее опасения поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Он напомнил, что в настоящее время парламентарии разрабатывают законопроект, согласно которому все приговоренные к административному и уголовному наказанию будут в обязательном порядке проходить освидетельствование на предмет употребления алкоголя и при положительном результате направляться на лечение.

По словам Татьяны Клименко, практика принудительного лечения, несмотря на кажущуюся жесткость этой меры, уже хорошо зарекомендовала себя на Западе: там около 2/3 пациентов, проходящих лечение от алкоголизма, получают соответствующее направление от суда и не имеют права ему не следовать.