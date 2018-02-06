Депутат Госдумы Онищенко призвал россиян не мочить манту

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на вручении премий «За верность науке» призвал граждан страны не мочить место внутрикожной пробы на туберкулез (реакция Манту).

Церемония вручения награды прошла в Министерстве образования и науки РФ 6 февраля. Среди финалистов в номинации «Лучший проект в социальных сетях о науке» присутствовал Telegram-канал о медицине «Намочи манту», однако приз достался научно-популярному каналу «Химия просто».

Перед награждением парламентарий отметил важность популяризации науки среди молодого поколения в социальных сетях и отметил, что эти ресурсы являются «первым окопом между обществом и высоким полетом науки», поскольку сеют в людях зерна сомнения. «Человек сомневается, анализирует и делает первый шаг в науке», — добавил депутат.

После вручения премии Геннадий Онищенко также прокомментировал название канала одного из финалистов.

«Коллеги, не вздумайте мочить манту», — заявил бывший главный санитарный врач.

В сентябре уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила включить в обязательное медицинское страхование (ОМС) метод Т-спот для диагностики туберкулеза.