Прямой эфир

Депутат Госдумы Онищенко призвал россиян не мочить манту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на вручении премий «За верность науке» призвал граждан страны не мочить место внутрикожной пробы на туберкулез (реакция Манту).

Церемония вручения награды прошла в Министерстве образования и науки РФ 6 февраля. Среди финалистов в номинации «Лучший проект в социальных сетях о науке» присутствовал Telegram-канал о медицине «Намочи манту», однако приз достался научно-популярному каналу «Химия просто».

Те, кто нас защищает
Глава Роспотребнадзора Анна Попова — о борьбе с эпидемиями, научных открытиях и стратегических задачах работы ведомства

Перед награждением парламентарий отметил важность популяризации науки среди молодого поколения в социальных сетях и отметил, что эти ресурсы являются «первым окопом между обществом и высоким полетом науки», поскольку сеют в людях зерна сомнения. «Человек сомневается, анализирует и делает первый шаг в науке», — добавил депутат.

После вручения премии Геннадий Онищенко также прокомментировал название канала одного из финалистов.

«Коллеги, не вздумайте мочить манту», — заявил бывший главный санитарный врач.

В сентябре уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила включить в обязательное медицинское страхование (ОМС) метод Т-спот для диагностики туберкулеза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ оценила вклад России в борьбу с туберкулезом
Первая министерская конференция по этому заболеванию собрала в Москве руководителей здравоохранительных ведомств 80 стран
Скворцова рассказала о разработанных в РФ новых вакцинах от туберкулеза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017