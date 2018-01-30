Шевченко назвал Сванидзе виновником драки в прямом эфире

Публицист Максим Шевченко заявил, что драка в прямом эфире радио «Комсомольская правда» была спровоцирована тележурналистом Николаем Сванидзе.

«Я противник того, чтобы интеллектуальные политические дискуссии доводили до мордобоя. Но не я эти страсти разжигал. Не я начал угрожать и распускать руки. Если ты угрожаешь и распускаешь руки, ты должен понимать, что можешь получить ответ», — отметил Шевченко.

Он добавил, что его оппонент привык к безнаказанности, что и привело к конфликту. Шевченко подчеркнул, что после эфира предлагал Сванидзе помириться, однако они «расстались в конфликте».

Как писал портал iz.ru, ссора между Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе, завершившаяся дракой, произошла во время дискуссии о политике Иосифа Сталина в ходе Великой Отечественной войны.