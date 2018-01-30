Сванидзе прокомментировал драку с Шевченко из-за спора о Сталине

Тележурналист и историк Николай Сванидзе заявил, что ударил публициста Максим Шевченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда», потому что воспринял его реплику как личное оскорбление.

Он отметил, что считает себя виноватым в том, что не сдержался и ударил оппонента. При этом он подчеркнул, что не планирует извиняться перед Шевченко.

«Я не выдержал. Смазал ему пощечину. А он меня в ответ ударил. Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил. И не собирается», — заявил Сванидзе «Известиям».

Как сообщал портал iz.ru, Сванидзе ударил Шевченко после того, как последний обвинил его в «плевании на могилы» советских солдат. Между журналистами завязалась драка.

Перед этим Сванидзе и Шевченко дискутировали о политике Сталина в ходе Великой Отечественной войны.