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Сванидзе прокомментировал драку с Шевченко из-за спора о Сталине

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Тележурналист и историк Николай Сванидзе заявил, что ударил публициста Максим Шевченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда», потому что воспринял его реплику как личное оскорбление. 

Он отметил, что считает себя виноватым в том, что не сдержался и ударил оппонента. При этом он подчеркнул, что не планирует извиняться перед Шевченко. 

«Я не выдержал. Смазал ему пощечину. А он меня в ответ ударил. Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил. И не собирается», — заявил Сванидзе «Известиям».

Как сообщал портал iz.ru, Сванидзе ударил Шевченко после того, как последний обвинил его в «плевании на могилы» советских солдат. Между журналистами завязалась драка. 

Перед этим Сванидзе и Шевченко дискутировали о политике Сталина в ходе Великой Отечественной войны. 

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