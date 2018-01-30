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Россияне оценили значение Сталинградской битвы

По данным ВЦИОМа, 65% граждан готовы прийти на памятные митинги в честь 75-летия этого события
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Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
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Более половины россиян — 55% — считают Сталинградскую битву, юбилей которой будет отмечаться 2 февраля 2018 года, решающим событием Второй мировой войны. При этом 65% готовы принять участие в памятных митингах, если они будут проводиться. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем опросе, посвященном 75-летию со дня разгрома фашистских войск под Сталинградом. «Известия» ознакомились с результатами исследования.

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Увековечить память о Сталинградской битве можно дополнительными часами школьных уроков истории, заявили 69% опрошенных в ходе исследования ВЦИОМа. По мнению 63% респондентов, нужны регулярные экскурсии по местам боевой славы, причем не только для школьников, но и для взрослых. 

В первую очередь подрастающее поколение следует знакомить с Санкт-Петербургом (бывшим Ленинградом) и Волгоградом (бывшим Сталинградом), уверены 58 и 56% респондентов соответственно. По мнению россиян, детям и подросткам также важно показать Брестскую крепость (39%), Москву (31%) и Севастополь (30%). Кроме того, в числе знаковых мест участники опроса назвали Новороссийск (15%), Берлин (13%), Смоленск (13%), Минск (12%) и Одессу (11%).

Чтобы сохранить память о битве, респонденты также предлагали ввести уроки памяти во всех образовательных учреждениях (57%) и материально поддерживать музеи и мемориальные комплексы (53%). Около половины — 51% — отметили, что теме Великой Отечественной войны необходимо уделять больше внимания в СМИ.

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Среди других способов увековечить это историческое событие были названы фильмы о Сталинградской битве (50%), культурно-досуговые мероприятия (44%) и народные шествия, аналогичные «Бессмертному полку» (46%). 

При этом 65% опрошенных выразили готовность прийти на митинг, приуроченный к юбилею победы в Сталинградской битве, если такой состоится. Около 27% отказались бы принять участие в мероприятии.

Говоря о значении Сталинградской битвы, 55% россиян заявили, что она сыграла решающую роль для исхода войны. В 2010 году этот вариант ответа тоже был самым популярным — его выбрали 68% респондентов. В то же время многие уверены, что завершающим аккордом стал прорыв блокады Ленинграда. Восемь лет назад такой точки зрения придерживались 34% граждан, сейчас их число выросло до 47%. В качестве определяющего события Второй мировой респонденты также назвали Курскую битву (43%), битву под Москвой (43%) и штурм Берлина (20%).

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов в беседе с «Известиями» отметил значимость юбилейных мероприятий для повышения уровня знаний об исторических событиях. 

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— Мероприятия по освещению юбилейных событий в нашем обществе не остаются незамеченными. Например, рост числа отмечающих важность прорыва блокады Ленинграда стал возможен благодаря тому, что страна только что отметила 75-ю годовщину этой операции, — сказал социолог.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский уверен, что празднование годовщины найдет отклик среди населения. 

— Эмоционально насыщенные патриотические мероприятия без участников не останутся. Особенно в тех регионах, с которыми они связаны, — сказал политолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 и 28 января 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.

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