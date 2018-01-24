Песков подтвердил участие Путина в праздновании победы в Сталинградской битве

Путин не останется в стороне от мероприятий, посвященных празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что о формате участия президента в праздновании станет известно позже.

«Мы сообщим вам о том, в каком формате он это сделает. Президент никогда не остается от этой даты в стороне», — сказал Песков.

10 января этого года отмечалась дата начала решающей битвы под Сталинградом. Операция под названием «Кольцо» стала последним этапом Сталинградской битвы.