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Песков подтвердил участие Путина в праздновании победы в Сталинградской битве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Путин не останется в стороне от мероприятий, посвященных празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что о формате участия президента в праздновании станет известно позже.

«Мы сообщим вам о том, в каком формате он это сделает. Президент никогда не остается от этой даты в стороне», — сказал Песков.

10 января этого года отмечалась дата начала решающей битвы под Сталинградом. Операция под названием «Кольцо» стала последним этапом Сталинградской битвы.

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