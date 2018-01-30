Журналисты Сванидзе и Шевченко подрались после спора о Сталине
Тележурналист Николай Сванидзе и публицист Максим Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» после спора о политике Сталина во Второй мировой войне.
Шевченко обвинил Сванидзе в «плевании на могилы» советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал своего оппонента «последним мерзавцем» и заявил, что ему нужно «дать по морде».
«Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне», — ответил Шевченко.
После этого между журналистами началась драка.