Журналисты Сванидзе и Шевченко подрались после спора о Сталине

Тележурналист Николай Сванидзе и публицист Максим Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» после спора о политике Сталина во Второй мировой войне.

Шевченко обвинил Сванидзе в «плевании на могилы» советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал своего оппонента «последним мерзавцем» и заявил, что ему нужно «дать по морде».

«Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне», — ответил Шевченко.

После этого между журналистами началась драка.