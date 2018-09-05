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Ровшан Аскеров решил уйти из «Что? Где? Когда?»

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров сообщил, что решил уйти из передачи.

«Пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок — отдельное умение. Это мое решение больше не играть в Нескучном. И только мое», — написал он на своей странице в Facebook.

Аскеров пояснил, что из-за стола, и игрового в частности, нужно «вставать с легким чувством голода».

Также он уточнил, что попробует найти «новую игрушку на следующие 20 лет».

В комментариях к записи пользователи соцсети выразили сожаление в связи с уходом Аскерова и сказали ему спасибо за игру. 

«Вот так вот... И на кого мне сейчас смотреть? За кого болеть? От кого получать живые эмоции, энергию, чьими вспышками ярости любоваться?» — пишет Lisa Ruf.

«Жаль. Нас зрителей жаль, Вы придавали игре особый колорит и эмоциональность. Очень хочется увидеть Вас в новых проектах на ТВ», — отметил Денис Хабибуллин.

Ровшан Аскеров пришел на передачу в 1998 году. Некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Касумова, а затем сам стал капитаном. Аскеров регулярно уличал в подсказках других знатоков и принципиально отказывался от помощи клуба.

11 августа в возрасте 48 лет умер участник игр клуба «Что? Где? Когда?», биолог и педагог Михаил Басс. Причина смерти — острый лейкоз

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