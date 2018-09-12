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Депутат Рады обвинила власти Украины в «медицинском геноциде»

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Фото: РИА Новости
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Власти Украины устроили в стране «медицинский геноцид», из-за которого сокращается население, число больниц и врачей. Об этом заявила депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

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В качестве доказательства народная избранница привела «просто цифры и факты». По ее словам, ежегодно украинцев становится меньше на 200 тыс. человек, в результате 100 семейных врачей теряют работу (из расчета 2 тыс. человек на одного такого специалиста). В результате правительство экономит в год 100 млн гривен (258 млн рублей) при средней оплате 500 гривен (1200 рублей) в год за одного пациента.  

«Цинизм и непрофессионализм правительства впечатляет. Они не могут обеспечить своевременные выплаты даже тех мизерных зарплат, которые сегодня получают медики в нашей стране», — констатирует нардеп.

Она пояснила, что уже несколько месяцев на Украине врачи и медсестры вообще не получают зарплату. Так, по данным Боломолец, общий объем задолженности в 11 областях страны по зарплатам медработникам превысил уже 100 млн гривен (258 млн рублей). 

Богомолец посетовала, что украинский Минздрав подошел к этому «вполне сознательно» и умышленно заложил в бюджет «унизительно малые средства» на оплату труда медиков. 

Осенью 2017 года Верховная рада одобрила законопроект о радикальной медицинской реформе. Ее цель  — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу «деньги следуют за пациентом». То есть, больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка определенных больниц прекратится, а медики вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.  

Реформа проводится поэтапно. Так, с января введена оплата большинства медицинских услуг.

8 сентября и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook о лечении смехом. По ее словам, он помогает реже болеть и даже лечит некоторые заболевания, в числе которых онкология и психиатрия

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