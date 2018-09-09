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В минздраве посоветовали украинцам лечить болезни смехом

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Фото: moz.gov.ua
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала жителям страны о пользе смеха для здоровья. По ее словам, он помогает реже болеть и даже лечит некоторые заболевания, в том числе связанные с онкологией и психиатрией. 

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«Смех повышает настроение, что помогает нивелировать вред стресса и ощущения тревожности. Ведь такие негативные эмоции усиливают выработку гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему», — написала министр в Facebook.

Супрун отметила, что смех останавливает выработку гормона кортизола и одновременно стимулирует выработку дофамина и других нейромедиаторов, а также способен улучшать когнитивные функции людей пожилого возраста.

«Как правило, именно благодаря свойству подавлять стресс смех считают полезным для здоровья: начиная от его способности уменьшать воспаление, заканчивая улучшением кровотока», — добавила министр.

31 августа Супрун заявила, что школьные линейки вредны для здоровья детей. В том числе они могут привести к раку, проблемам со зрением и различным психическим расстройствам, уверяет она.

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