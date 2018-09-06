В России предложили запретить футбольную форму сборной Украины

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев предложил ФИФА запретить украинским футболистам играть в футболках с приветствием националистов «Слава Украине!».

По его словам, существует определенный набор символов и надписей, которые могут быть нанесены на форму. В том числе это название и герб страны, а также фамилия и номер игрока.

«Никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», — сказал Лебедев, которого цитирует телеканал НТВ.

Он также добавил, что считает необходимым рассмотреть данный вопрос в соответствующих комитетах ФИФА или УЕФА.

5 сентября федерация футбола Украины сообщила о новом дизайне формы с лозунгом националистов.

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который ставил своей целью создать самостоятельную Украину.

Члены группировок были пособниками гитлеровцев и с помощью приветствия опознавали своих соратников. Клич сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.

5 сентября почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал лозунг на форме сборной Украины незаконным.