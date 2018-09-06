Прямой эфир

В России предложили запретить футбольную форму сборной Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев предложил ФИФА запретить украинским футболистам играть в футболках с приветствием националистов «Слава Украине!».

По его словам, существует определенный набор символов и надписей, которые могут быть нанесены на форму. В том числе это название и герб страны, а также фамилия и номер игрока.

«Никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено», — сказал Лебедев, которого цитирует телеканал НТВ.

Он также добавил, что считает необходимым рассмотреть данный вопрос в соответствующих комитетах ФИФА или УЕФА. 

5 сентября федерация футбола Украины сообщила о новом дизайне формы с лозунгом националистов.

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который ставил своей целью создать самостоятельную Украину.

Члены группировок были пособниками гитлеровцев и с помощью приветствия опознавали своих соратников. Клич сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха. 

5 сентября почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал лозунг на форме сборной Украины незаконным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лозунг «Слава Украине» станет обязательным для украинских полицейских
УЕФА не нашел нарушений в надписи «Слава Украине» на футбольной форме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017