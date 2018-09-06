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Лозунг «Слава Украине» станет обязательным для украинских полицейских

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Приветствие украинских националистов «Слава Украине» официально закрепят для полицейских страны.

Как заявил замглавы МВД республики Владимир Троян, лозунг, который носит сакральный смысл, будут использовать для приветствия всех защитников Украины и борцов за ее независимость, говорится в сообщении ведомства.

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6 сентября парламент Украины в первом чтении принял законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине!» как официальное приветствие в армии.

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который ставил своей целью создать самостоятельную Украину.

Члены группировок были пособниками гитлеровцев и с помощью приветствия опознавали своих соратников. Клич сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.

В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко объявил Бандеру героем националистов. С тех пор по всей стране устанавливаются памятники, проводятся памятные акции в его честь, называются улицы.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН–УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, использование приветствия представляет собой попытку героизации нацизма на Украине.

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