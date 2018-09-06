Лозунг «Слава Украине» станет обязательным для украинских полицейских
Приветствие украинских националистов «Слава Украине» официально закрепят для полицейских страны.
Как заявил замглавы МВД республики Владимир Троян, лозунг, который носит сакральный смысл, будут использовать для приветствия всех защитников Украины и борцов за ее независимость, говорится в сообщении ведомства.
6 сентября парламент Украины в первом чтении принял законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине!» как официальное приветствие в армии.
Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который ставил своей целью создать самостоятельную Украину.
Члены группировок были пособниками гитлеровцев и с помощью приветствия опознавали своих соратников. Клич сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.
В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко объявил Бандеру героем националистов. С тех пор по всей стране устанавливаются памятники, проводятся памятные акции в его честь, называются улицы.
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН–УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, использование приветствия представляет собой попытку героизации нацизма на Украине.