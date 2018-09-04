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Лозунг «Слава Украине» появился на новой форме украинской сборной по футболу

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Фото: Федерация футбола Украины/Павел Кубанов
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Игроки сборной Украины по футболу показали новый дизайн формы, на футболках спортсменов — лозунг националистов «Слава Украине», сообщила во вторник, 4 сентября, пресс-служба федерации футбола страны.

«Кроме традиционных желтых и синих цветов появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок лозунг «Слава Украине», — говорится в сообщении.

Ранее президент страны Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине» как официальное воинское приветствие.

«Слава Украине — Героям слава» — лозунг запрещенной в России «Украинской повстанческой армии». Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

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