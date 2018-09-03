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Законопроект о приветствии «Слава Украине» внесен на рассмотрение в Раду

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Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
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Верховная рада зарегистрировала законопроект президента страны Петра Порошенко, закрепляющий приветствие «Слава Украине» в качестве основного в армии. 

Авторы документа уверены, что его принятие позволит увеличить престиж военной службы, а также изменит порядок взаимоотношений между военнослужащими и поспособствует «внедрению новых традиций украинского войска», уточняет ТАСС

Ранее воинское приветствие на Украине звучало так: «Здравствуйте, товарищи!» и ответ «Здравия желаю».

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который и ставил своей целью создать самостоятельную Украину.

Члены группировок были пособниками гитлеровцев и так опознавали своих. Лозунг сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.

В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко объявил Бандеру героем националистов. С тех пор по всей стране устанавливаются памятники, проводятся памятные акции в его честь, называются улицы.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН–УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, новое приветствие представляет собой попытку героизации нацизма на Украине.

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