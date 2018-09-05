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УЕФА не нашел нарушений в надписи «Слава Украине» на футбольной форме

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Фото: ffu.ua
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что надпись «Слава Украине» на новой форме украинской сборной по футболу не нарушает правила организации.

«Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе «идентификация команды», — заявили представители союза в беседе с RT.

Накануне 5 сентября федерация футбола Украины сообщила о новом дизайне формы. На футболках нанесен лозунг националистов «Слава Украине».

Впервые украинские футболисты выйдут в новой форме в матче со сборной Чехии 6 сентября. Встреча состоится в Угерске Градиште, уточняет телеканал «360».

Президент Украины Петр Порошенко 3 сентября внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине» как официальное воинское приветствие.

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