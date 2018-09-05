УЕФА не нашел нарушений в надписи «Слава Украине» на футбольной форме
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что надпись «Слава Украине» на новой форме украинской сборной по футболу не нарушает правила организации.
«Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе «идентификация команды», — заявили представители союза в беседе с RT.
Накануне 5 сентября федерация футбола Украины сообщила о новом дизайне формы. На футболках нанесен лозунг националистов «Слава Украине».
Впервые украинские футболисты выйдут в новой форме в матче со сборной Чехии 6 сентября. Встреча состоится в Угерске Градиште, уточняет телеканал «360».
Президент Украины Петр Порошенко 3 сентября внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине» как официальное воинское приветствие.