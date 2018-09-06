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Почетный президент РФС согласен с претензиями к форме сборной Украины

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) должны запретить форму сборной Украины с лозунгом «Слава Украине». Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в среду, 5 сентября.

«В регламенте четко сказано, что может быть изображено на форме — номер игрока, фамилия, герб страны, если сборная. Больше ничего. Это прописано в правилах игры. Все, что им противоречит — незаконно», — цитирует его НСН.

Накануне представители УЕФА заявили, что надпись «Слава Украине» не нарушает правила организации.

«Слава Украине — Героям слава» — лозунг запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (УПА).

3 сентября Верховная рада зарегистрировала законопроект президента страны Петра Порошенко, закрепляющий приветствие «Слава Украине» в качестве основного в армии.

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