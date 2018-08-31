Глава минздрава Украины назвала школьные линейки причиной рака

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что школьные линейки, ежегодно устраивающиеся 1 сентября, вредны для здоровья детей. В том числе они могут привести к раку, проблемам со зрением и различным психическим расстройствам, уверяет она.

«Каждый год мы читаем новости о том, что дети теряют сознание на школьных линейках. При этом не имеет значения, проводятся они на улице или в помещении», — написала Супрун в Facebook.

По ее словам, в солнечную погоду ребенок рискует получить тепловой удар или ожог кожи, который в будущем может привести к онкологии. Также Супрун утверждает, что скопление незнакомцев вызывает у детей стресс и проблемы с психикой.

«Школьные линейки — это пережиток советского прошлого, и от них давно пора отказаться на Украине», — добавила министр.

Глава украинского минздрава известна своими спорными высказываниями. В мае она назвала остеохондроз «крупным коммерческим мифом современности», а в конце марта предложила «декоммунизировать» медицину и заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.