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Рейтинг самых ненавистных политиков составлен на Украине

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Исполняющая обязанности главы минздрава Ульяна Супрун возглавила список самых ненавистных политиков на Украине. Негативно к ней относятся 61% граждан страны. Такие данные приводит социологическая группа «Рейтинг».

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Согласно результатам опроса, в тройку также вошли руководитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник (30%) и народный депутат от правящего Блока Петра Порошенко Мустафа Найем (29%).

Далее в рейтинге самых ненавистных политиков идут глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, нардепы от партии «Самопомощь» Егор Соболев и Оксана Сыроид, а также член представитель фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

Отдельным пунктом исследования обозначен уровень одобрения деятельности президента Украины Петра Порошенко. К его работе негативно относятся 80% граждан страны, и лишь 2% поддерживают проводимую главой государства политику. Столько же украинцев одобряет деятельность премьер-министра Владимира Гройсмана, тогда как 74% выступают против, пишет «Лента.ру».

29 августа сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Инна Богословская набросилась с кулаками на экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко прямо в эфире политического ток-шоу телеканала «112».

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