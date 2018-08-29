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Украинские политики подрались в прямом эфире

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Фото: youtube.com
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Во время политического ток-шоу бывший депутат Верховной рады Инна Богословская набросилась с кулаками на экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко. Потасовка произошла в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Спор перешел в драку, когда Червоненко обвинил Богословскую во лжи, связанной с цензурой на телеканалах. На это она ответила, что «не разговаривает на базарном языке».

«Вcё ты разговариваешь, и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври», — заявил Червоненко, которого цитирует телеканал «Звезда».

Ведущим программы пришлось разнимать оппонентов. В итоге их развели по сторонам и отключили микрофоны.

Похожий случай произошел в середине августа в студии канала «Прямой». Депутат Верховной рады от группы «Воля народа» Сергей Шахов в эфире украинского телеканала подрался со своим коллегой от «Радикальной партии» Игорем Мосийчуком во время обсуждения темы гей-парадов.

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