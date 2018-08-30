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Соцсети высмеяли не поступивших в украинские вузы дочерей Порошенко

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Фото: TAСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski
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Пользователи Twitter бурно отреагировали на сообщения СМИ, согласно которым дочери президента Украины Петра Порошенко — 18-летние двойняшки Евгения и Александра — не поступили ни в один местный вуз.

«Зарубежные проверьте», — написал Андрей Константинович, намекая на нежелание девушек учиться в отечественных вузах.

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С ним не согласен пользователь под ником Александр Запаренко, намекнувший на низкую успеваемость девушек‏: «Двоечницы».

На просторах соцсети встречалась и такая реакция: «Они нацелены на Испанию, разве непонятно?», «Зачем им украинские вузы, если есть британские?», «Дуры? Или путь в Европу?», пишет Ura.ru.

В комментариях нашлось место и для юмора. «Папа приготовил им места на шоколадной фабрике, одной — где делается правая палочка, другой — где левая», — пошутил один из пользователей.

Здесь содержится отсылка к тому, что Порошенко является основателем крупной украинской кондитерской корпорации «Рошен».

В этом году Евгения и Александра Порошенко завершили обучение в британском Concord College, отгуляли выпускной и вернулись на родину. Однако где они будут получать высшее образование, до сих пор неизвестно.

В пресс-службе первой леди пообещали, что до начала учебного года эта информация будет обнародована. Однако до 1 сентября осталось два дня, а никакой конкретики всё еще нет.

Как предполагает украинское издание «Страна», скорее всего, девочки будут учиться за границей, как их старший брат Алексей (нардеп от «Блока Петра Порошенко). Он получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) и Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

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