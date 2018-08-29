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Дочери Порошенко не поступили ни в один из вузов Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Дочери президента Украины Петра Порошенко — 18-летние двойняшки Евгения и Александра — не поступили ни в один местный вуз. Такие данные следуют из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. 

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В этом году девушки завершили обучение в британском Concord College, отгуляли выпускной и вернулись на родину. Однако какой они выбрали вуз — до сих пор неизвестно.

В пресс-службе первой леди пообещали, что до начала учебного года эта информация будет обнародована. Однако до 1 сентября осталось два дня, а никакой конкретики до сих пор нет.

Как предполагает украинское издание «Страна», скорее всего девочки будут учиться за границей, как их старший брат Алексей (нардеп от «Блока Петра Порошенко). Он получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) и Европейском институте управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

Вполне вероятно, что дочки Порошенко также выбрали LSE. Плата за обучение в 2018–2019 годах для иностранных студентов программы бакалавриата составляет более £19 152  (почти 1,7 млн рублей).

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