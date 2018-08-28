Журналист рассказал о выхватившем у него микрофон Порошенко

Журналист издания «НикВести» Иван Казора рассказал о том, как президент Украины Петр Порошенко выхватил у него микрофон вместо того, чтобы ответить на вопрос.

Инцидент произошел 27 августа во время визита главы государства на предприятие «Зоря» — «Машпроект» в Николаеве.

По словам журналиста, президент обещал выделить средства из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, а также взыскать 10–15 млн гривен на ремонт Центрального стадиона и трасс государственного значения. Однако Порошенко не захотел отвечать, как обстоят дела с выполнением обещаний, перехватил микрофон, силой опустил его вниз, после чего журналиста оттеснила охрана. Как отмечает Казора, продолжая удерживать в руке микрофон, президент тихо сказал следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу». Журналист добавил, что после этого глава Николаевской ОГА Алексей Савченко «оттолкнул» его от Порошенко.

«Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Еще и в канун президентской избирательной кампании», — подытожил Казора.

Свой рассказ в соцсетях молодой человек снабдил видео, но позже удалил его, впрочем, как и сам пост.

Поведение Порошенко вызвало обсуждение в соцсетях. Так, некоторые пользователи возмущались невоспитанностью и отсутствием манер украинского лидера. Другие, напротив, встали на его защиту, посчитав, что его действия продиктованы требованиями безопасности.

Возникшую ситуацию прокомментировал и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, на мероприятия с президентом приглашают «казачков», которые задают нужные вопросы, чтобы он мог дать нужные ответы. Однако внезапно попался человек, которого не звали.

«Порошенко не хочет на эти вопросы отвечать и нервничает, когда его спрашивают о конкретных действиях, которые могли бы помочь экономике страны. Он считает себя мессией, который спас Украину… Когда какой-то журналист задает живому богу неправильные вопросы, конечно, он обижается», — приводит слова эксперта RT.

Вместе с тем он добавил, что случившееся никак не повлияет на имидж Порошенко, посколько он «сел на конек антироссийской истерики».

Между тем результаты опроса, приведенного агентством «Рейтинг» в начале августа, свидетельствуют о том, что более половины граждан Украины (50,4%) не стали бы голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшие дни.