Масштабная битва за харьковский элеватор попала на видео

Массовая драка со стрельбой произошла в поселке Занки Харьковской области 11 сентября, сообщает телеканал Newsone.

В потасовке приняли участие несколько десятков человек. По данным правоохранителей, конфликт начался, когда «группа неизвестных в балаклавах» попыталась попасть на территорию элеватора, где находились местные жители. Дебоширы применяли травматическое оружие и газовый баллончик.

В свою очередь во «Всеукраинском аграрном совете» рассказали, что элеватор принадлежал фермеру Александру Строгому и подвергся рейдерскому захвату.

В результате пострадали семь человек — шесть мужчин и работник районной полиции, который получил телесные повреждения. Все они доставлены в местную больницу.

Однако, как передают собеседники «Укринформа», рейдерский захват элеватора начался еще 8 сентября. Группа из 150 мужчин спортивного телосложения в балаклавах заехала на территорию элеватора. Злоумышленники закрыли ворота, заблокировали вход и выход, нагрузили свои автомобили зерном и пытались уехать с ним в неизвестном направлении. Свои действия захватчики объяснили тем, что предприятие сейчас принадлежит новым владельцам.

После инцидента в агрофирме якобы выяснили, что госрегистратор внес изменения в корпоративные права и изменил владельца, руководителя и название предприятия.

Обстоятельства ЧП выясняются.

На Украине подобные инциденты — не редкость. Так, в конце июля неизвестные захватили госпредприятие «Электронмаш» в Святошинском районе Киева. В результате работа завода была приостановлена.