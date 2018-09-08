Украинский политолог признал несовместимость Киева и ЕС

Украина при нынешнем состоянии ее экономики, общества и власти абсолютно несовместима с интеграцией в Евросоюз, несмотря на наличие скромных достижений. Такое мнение высказал киевский политолог Сергей Толстов, комментируя подписанное три с половиной года назад соглашение об ассоциации с ЕС.

«Даже без учета острейшего конфликта с Россией, ситуации в Донбассе и потери Крыма Украина сегодня абсолютно непригодна для интеграции в европейские структуры. К сожалению, наше общество сегодня построено на совершенно других принципах и просто игнорирует многие европейские правила», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

По мнению эксперта, также непросто ответить на вопрос о том, насколько выгодно для украинской экономики выполнение соглашения с ЕС, поскольку экономика страны деформирована, а союз отказался от попыток хоть как-то компенсировать потери от фактического ухода с российского рынка.

«Можно ли сказать, что Евросоюзу удалось вовлечь Украину в свой экономический ареал и теперь европейцы «выкачивают» из нее ресурсы? Отчасти так и есть», — указал Толстов.

Политолог пояснил, что сегодня европейцев на Украине в первую очередь интересует сырьевой сектор: дешевый необработанный лес, металлолом, руды, а также очень дешевая рабочая сила.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза. Документ также предусматривает создание зоны свободной торговли, расширение секторального сотрудничества, а также изменения в области финансов и борьбы с мошенничеством.

Ранее в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна будет держать курс на европейскую и североатлантическую интеграцию без разрешения на то России.