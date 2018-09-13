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Порошенко задекларировал почти $50 тыс. доходов от вкладов в банке

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Maxym Marusenko
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Президент Украины Петр Порошенко в сентябре задекларировал почти 1,4 млн гривен (около $50 тыс.) дохода от процентов по вкладам в Международном инвестиционном банке (МИБ).

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Согласно данным, опубликованным в Едином реестре деклараций, глава государства имеет пять вкладов в этом финансовом учреждении, основным акционером которого он является. Украинский лидер владеет 60% процентами акций, пишет ТАСС.

На конец августа доход Порошенко за текущий год составил около $2,7 млн, что в 4,5 раза превышает сумму его прибыли за весь прошлый год.

Согласно декларации, которую в марте опубликовала администрация президента Украины, за 2017 год глава государства заработал $615 тыс. Из них около $12,5 тыс. — официальная зарплата, которую он передал на благотворительность. Остальные средства представляют собой проценты от депозитов. При этом больше его заработал премьер-министр Владимир Гройсман, который задекларировал порядка $646 тыс.

Вступая на пост президента четыре года назад Порошенко обещал отказаться от своих бизнес-активов. Однако в 2016 году в декларации о доходах он указал, что является бенефициарным собственником 99 компаний.

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