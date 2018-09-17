На Украине приготовились пересмотреть все договоры с Россией

Украина собирается пересмотреть все договоры с Россией, заявил в понедельник, 17 сентября, глава МИД страны Павел Климкин.

«То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана — это абсолютный факт», — приводит ТАСС слова министра.

Каждый договор с Россией содержит пункт о процедуре прекращения его действия, отметил Климкин. По его словам, у Киева есть внутренний план о том, как и когда будут пересматриваться договоры. Однако раскрывать его министр отказался. Он мотивировал это опасениями, что Россия будет использовать план против Киева в судебных процессах.

Также глава МИД анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России. Сроки Климкин не уточнил. Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было остановлено в последние годы из-за вооруженного конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

17 сентября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был заключен в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений и предполагает стратегическое партнерство двух стран.