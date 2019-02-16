На Украине неизвестные подожгли храм УПЦ

В Кривом Роге неизвестные напали на храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Злоумышленники бросили у входа бутылку с зажигательной смесью и оставили на здании нацистские надписи, передает «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

В результате произошел пожар. Сильно пострадали дверь храма и расположенная над ней икона Вознесения Господня. Кроме того, вандалы написали на стенах лозунг националистов — «14/88».

Инцидент произошел вечером 15 февраля. Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

По сведениям портала, ранее постпред Украины в ОБСЕ заявлял, что российские спецслужбы якобы собираются устроить поджоги религиозных объектов УПЦ на Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее 16 февраля представители новообразованной так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Пески Волынской области. По словам местных жителей, в нападении на храм участвовали жители соседнего города Берестечко, которым неделю назад удалось захватить Свято-Троицкий собор. Кроме того, рядом присутствовали командир местной части МЧС и служитель новой церковной структуры Украины.

За несколько дней до этого в аэропорту города Борисполь украинские правоохранители задержали епископа УПЦ Гедеона, который возвращался на родину из США, где выступал в конгрессе с рассказом о нападениях радикалов на храмы и притеснении верующих. Теперь власти Украины намерены депортировать его из страны.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.