Прямой эфир

На Украине неизвестные подожгли храм УПЦ

0
Фото: facebook.com/NationalPoliceKR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кривом Роге неизвестные напали на храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Злоумышленники бросили у входа бутылку с зажигательной смесью и оставили на здании нацистские надписи, передает «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

«Все, что возможно, — все было нарушено»
Епископ Гедеон о депортации с Украины и притеснении священников Московского патриархата

В результате произошел пожар. Сильно пострадали дверь храма и расположенная над ней икона Вознесения Господня. Кроме того, вандалы написали на стенах лозунг националистов — «14/88».

Инцидент произошел вечером 15 февраля. Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

По сведениям портала, ранее постпред Украины в ОБСЕ заявлял, что российские спецслужбы якобы собираются устроить поджоги религиозных объектов УПЦ на Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее 16 февраля  представители новообразованной так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Пески Волынской области. По словам местных жителей, в нападении на храм участвовали жители соседнего города Берестечко, которым неделю назад удалось захватить Свято-Троицкий собор. Кроме того, рядом присутствовали командир местной части МЧС и служитель новой церковной структуры Украины.

За несколько дней до этого в аэропорту города Борисполь украинские правоохранители задержали епископа УПЦ Гедеона, который возвращался на родину из США, где выступал в конгрессе с рассказом о нападениях радикалов на храмы и притеснении верующих. Теперь власти Украины намерены депортировать его из страны.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанному в Борисполе епископу УПЦ вызвали «скорую»
Неизвестные осквернили храм УПЦ в Запорожье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017