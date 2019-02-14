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Задержанному в Борисполе епископу УПЦ вызвали скорую

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Фото: РЕН ТВ
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Наместнику Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеону, который был задержан правоохранителями в киевском аэропорту Борисполь, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Об этом 14 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу священнослужителя.

Погранслужба Украины в настоящее время отказывается пускать к задержанному адвокатов. Гедеон назвал претензии со стороны силовиков «религиозным политическим давлением» и «беспределом».

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Ранее сообщалось, что священник был задержан по прилету из США, где выступал в конгрессе и рассказал о нападениях радикалов на храмы, а также притеснении верующих. Епископ был задержан на паспортном контроле, его гражданство якобы недействительно.

20 декабря заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий заявил, что Киев может отозвать регистрацию у канонической Украинской православной церкви, если она откажется сменить название. До этого Верховная рада лишила УПЦ права называться украинской.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкви-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.

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