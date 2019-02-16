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Сторонники «новой церкви» на Украине напали на храм УПЦ в Волынской области

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Фото: commons.wikimedia.org/Skype87
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Представители новообразованной так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пески Волынской области. Об этом рассказал официальный представитель Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

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«Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма», — цитирует его ТАСС.

Точинский отметил, что, по словам местных жителей, в нападении на храм участвуют жители соседнего города Берестечко, которым неделю назад удалось захватить Свято-Троицкий собор. Кроме того, глава епархиальной пресс-службы обратил внимание, что возле храма присутствуют командир местной части МЧС, который также находился рядом с храмом УПЦ Берестечка во время его захвата, и служитель новой церковной структуры Украины.

14 февраля в аэропорту города Борисполь украинские правоохранители задержали епископа УПЦ Гедеона, когда он возвращался на родину из США, где выступал в конгрессе с рассказом о нападениях радикалов на храмы и притеснении верующих. Теперь власти Украины намерены депортировать его из страны.

20 декабря замглавы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий заявил, что Киев может отозвать регистрацию у канонической Украинской православной церкви, если она откажется сменить название. Парламент страны также лишил УПЦ права называться украинской.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.

 

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