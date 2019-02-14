Украина депортирует епископа канонической УПЦ Гедеона

Власти Украины намерены депортировать из страны наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона, задержанного правоохранителями ранее 14 февраля в киевском аэропорту. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил на своей странице в Facebook протодиакон Антоний.

«Куда депортируют — неизвестно, так как он является гражданином Украины, родился он на Украине, и на данный момент он лишен гражданства», — сказал он в видеообращении.

Епископа Гедеона задержали ночью 14 февраля в киевском аэропорту Борисполь. Отмечается, что священнослужитель возвращался из США, где выступал в конгрессе и рассказал о нападениях радикалов на храмы, а также притеснении верующих. На паспортном контроле выяснилось, что документы епископа якобы недействительны.

Позже задержанному вызвали бригаду скорой помощи. Погранслужба Украины в настоящее время отказывается пускать к нему адвокатов. Гедеон назвал претензии со стороны силовиков «религиозным политическим давлением» и «беспределом».

20 декабря заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий заявил, что Киев может отозвать регистрацию у канонической Украинской православной церкви, если она откажется сменить название. До этого Верховная рада лишила УПЦ права называться украинской.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). В РПЦ отметили, что подписанная членами синода бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии так называемой Православной церкви Украины не признали многие канонические православные церкви по всему миру. Например, в США поддержали митрополита Онуфрия как главу Украинской православной церкви, отказавшись признать ПЦУ.