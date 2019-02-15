«Все что возможно – все было нарушено»

Епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона депортировали из страны и лишили украинского гражданства. Он возвращался из поездки в США, где проводил встречи с членами конгресса, на которых обсуждались притеснения священников Московского патриархата и нападения националистов на монастыри. Также он передал главе конгресса письмо о нарушении религиозных прав и свобод на Украине. Пограничные службы утверждают, что Гедеона задержали по обвинению в антиукраинской пропаганде, а его загранпаспорт был изъят. В интервью «Известиям» Гедеон рассказал об истинных целях своего визита в Америку и планах вернуться на Украину.

— Из-за чего вас не пустили на Украину?

Формальный повод не пустить меня в страну был в том, что мой заграничный паспорт утерян, хотя это поразительно так как я его привез в кармане. Они его взяли и говорят – а теперь он утерян. Просто беспредел.

— То есть у вас все необходимые документы были?

– Ну конечно. Я до этого в течение двух месяцев десятки раз пересекал границу Украины, никаких проблем не было. По этому же документу. У меня другого нет.

— Что происходило дальше?

Во время депортации никаких разговоров с пограничниками не было, так как прошло уже почти 12 часов, меня держали в этом накопителе. И уже просто сопровождали спецназ и представители аэропорта прямо в самолет. Так что разговора никакого не было.

— Для чего вы приезжали в США?

Я приезжал по приглашению некоторых конгрессменов США. И конечно же там был и госсекретарь Майк Помпео, который обратился ко мне, сказал, после изложенного мной текста, сказал – знаете, напишите все это на листе официально. То что мы и сделали – написали обращение, где показано то, что на Украине нарушаются права человека, свобода совести и свобода печати и вообще свобода правильно исповедовать свою веру, любую веру. На тех столпах, на которых держится Америка и вообще любой современный мир. Эти все права нарушаются, притом так явно, нарушаются в Украине. А явно, потому что перед вами стоит человек, над которым это все и случилось. Так что – что сказал – то и получил.

— Удалось ли донести вашу точку зрения американским законодателям?

Вы знаете, мне кажется, что удалось. Нужно над этим в этом плане работать и дальше. Они просто вообще не в курсе дела. Нужно и дальше их просвещать и создавать свое лобби здесь, которое будет наше мнение, поддерживать нашу каноническую украинскую православную церковь. Так как раскольническое лобби в США, оно довольно большое. Такие рьяные. А у нас тут никого нет. Они сказали – пожалуйста, давайте будем с нами работать и будем делать соответствующие выводы. Идут на контакт, вот даже сейчас пригласили меня.

— Как отреагировали на это событие в конгрессе?

После вот этого события пригласили меня CNN и Fox News. И конгрессменов много собралось, которые звонили мне в аэропорт, когда я еще был в Борисполе – прилетайте к нам в Вашингтон и мы сделаем соответствующее заявление, будем принимать меры. Конкретно по президенту Порошенко и конкретно по тем людям, которые вас депортировали. Вот такой ответ. Будем над этим работать и доносить правду людям.

— Какие у вас дальнейшие планы?

Планы мои – чтобы меня вернули обратно на Украину, конечно, как у каждого человека есть. Но мы планы не строим, Господь над всеми нами. Сегодня по благословению блаженнейшего митрополита Онуфрия создана группа юристов, которые будут стоять на правах церкви и на моих правах для того, чтобы это беззаконие, которое произошло со мной – лишая меня гражданства, человека, который родился на Украине – то есть против всех законов, человеческих норм, против всего. Все что возможно – все было нарушено. И конечно будут юристы отстаивать мою позицию для того, чтобы вернули меня на Украину.