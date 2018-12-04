На Украине установили заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило имена всех причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк, а также выяснило мотив преступления.

«Мотив — это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей и все, кто заказал это убийство, кто организовывал, нами установлены», — цитируют Луценко украинские СМИ.

Екатерина Гандзюк была советницей мэра Херсона. В конце июля 2018 года ее облили концентрированной серной кислотой возле собственного дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

Ранее в ноябре из-за расследования убийства Гандзюк собирался подать в отставку генпрокурор Украины Юрий Луценко. Однако президент его прошение отклонил.