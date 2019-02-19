В Госдуме ответили на слова Порошенко об отказе США от встреч с Россией

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о том, что США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.

По словам Порошенко, об отмене встреч ему рассказал вице-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как отметил глава украинского государства, он ясно дал понять, что пока задержанных украинских моряков не отпустят, никаких встреч не будет.

«Давайте не буем придавать особого значения заявлению Порошенко», — сказал Белик журналистам «Известий».

Депутат отметил, что в преддверии выборов украинские власти готовы приехать на любое международное мероприятие, чтобы «преданно заглянуть в глаза своим большим друзьям из США», сделать пару селфи и гордо доложить украинскому народу о дружбе с США.

Белик считает, что «этим лекалом» можно мерить всю внешнюю политику Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. По его словам, она несет в себе один единственный смысл — продемонстрировать видимость поддержки и выпросить разрешение поуправлять Украиной еще на 5 лет.

«Но Мюнхенская конференция показала главное — Европа устала от Украины и Порошенко. Керченский пролив, Северный поток, Крым — все это набило оскомину западным политикам, на выступление украинского лидера пришло немного людей, большинство предпочли проходившее параллельно в главном зале обсуждение темы глобального потепления. И если бы не суета Порошенко, про Украину могли бы элементарно забыть и даже не обсуждать ее проблемы», — добавил парламентарий.

Депутат считает, что Европа четко показала свое отношение к происходящему на Украине.

«И чтобы, хоть как-то обратить на себя внимания, Порошенко сделал абсолютно глупое, но громкое и пафосное заявление о том, что США отказалась от встреч с Россией», — заключил он.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не запрашивала, не отменяла и не подтверждала никаких встреч с американскими представителями.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. 24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Москву и Киев не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.