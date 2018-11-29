Семь твитов на неделе: Трамп отменил встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал миру очередной пример изобретенной им же "Twitter-дипломатии". После нескольких дней раздумий и сомнений, вечером 29 ноября он наконец объявил, что настало "хорошее время" для встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако спустя час сообщил о ее отмене. О своем решении американский лидер традиционно написал в Twitter. При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальной информации об отмене переговоров российской стороне так и не поступило. Как пояснили «Известиям» собеседники в Вашингтоне, договориться по острым вопросам президенты вряд ли бы смогли, поскольку после инцидента в Керченском проливе на Дональда Трампа оказывалось крайне серьезное давление со стороны истеблишмента.

Сложности самоопределения

За последние несколько дней Дональд Трамп успел несколько раз поменять мнение – стоит ли им с Владимиром Путиным встречаться в Буэнос-Айресе. О том, что переговоры все-таки не состоятся, Дональд Трамп рассказал в Twitter в 20:30 по московскому времени 29 ноября.

"На основании того, что Россия не вернула Украине корабли и моряков, я решил, что было бы лучше для всех обеспокоенных сторон отменить мою ранее запланированную встречу с Владимиром Путиным в Аргентине. Надеюсь на новую конструктивную встречу, как только ситуация разрешится", - говорится в сообщении американского президента.

В Кремле о решении американской президента не знали даже после публикации его твитов. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Путин проведёт на G20 пару других полезных встреч, если Трамп действительно отказался от беседы».

- Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем, - сказал он.

Любовь Дональда Трампа сообщать о важных решениях и заниматься внешней политикой США через Twitter у части американского истеблишмента вызывает серьезные опасения. А иногда - и вовсе недоумение.

- Президент пишет утром одно, вечером другое. И часто о важных решениях мы узнаем из Twitter. Подобное плохо влияет на формирование политического курса. В такие моменты задаешься вопросом: что вообще такое американская внешняя политика? – отметил в беседе с «Известиями» экс-дипломат США, пожелавший остаться неизвестным.

При этом буквально за час до объявления об отмене встречи Дональд Трамп заявил журналистам, что решил встретиться с Владимиром Путиным в Аргентине. Хозяин Овального кабинете добавил, что в самолете внимательно просмотрит материалы об инциденте в Керченском проливе и примет окончательное решение. Был изучен этот документ или нет, сейчас не столь важно – решение принято. Хотя окончательное ли оно, сказать сложно.

- Он за последние сутки раза три менял свое решение. Поэтому не исключаю, что пока Трамп долетит до Аргентины, то еще раз поменяет свое решение. Главное, что никакой трагедии в этом нет. Не встретятся, значит в этом нет необходимости. Была бы жесткая необходимость, они бы встретились. От этого позиция Москвы ни по одному вопросу не поменяется, - заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Несерьезное поведение

Перспективе встречи президента США с российским лидером в Вашингтоне были рады не все. В демократическом лагере этого и вовсе боялись: вдруг главы государств до чего-то договорятся, а то и вовсе «сговорятся». Республиканцы же намекали, что инцидент в Керченском проливе "несколько испортил" атмосферу вокруг предстоящего саммита и аккуратно задавались вопросом о необходимости переговоров в Аргентине.

Свидетельств тому, что Дональд Трамп может отменить встречу, было множество, уверен президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

- В США - грандиозный накал страстей - сенаторы от обеих партий давят на Трампа, - пояснил политолог "Известиям". - И он не мог противостоять давлению. Ему не оставили шансов провести встречу. Это был бы политический шторм: если после Хельсинки шесть баллов, то здесь было бы все 12. И Трамп, конечно, проявил слабость.

Руководитель Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц выразил сожаление, что встреча лидеров двух государств в Буэнос-Айресе оказалась под вопросом.

- Надеюсь, необходимые обстоятельства для подобной встречи сложатся в следующем году. Есть много вопросов - Украина, ДРСМД и другие острые проблемы, которые президенты должны обсудить, - сказал он "Известиям".

Неожиданный поступок Дональда Трампа - беспрецедентый случай для мировой дипломатии, считает бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Это уникальный случай. Получается, что от этого президента можно ожидать всего, чего угодно. Или он не владеет ситуацией, или стал марионеткой собственной администрации. Такие заявления делаются по дипломатическим каналам. Это несерьезно, несолидно. Так себя на международной арене не ведут, - сказал он.

Вечером 29 ноября Белый дом сообщил об отмене еще двух встреч Дональда Трампа в Аргентине: с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.