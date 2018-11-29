Трамп отказался от встречи с Путиным после консультаций с Помпео, Болтоном и Келли

Президент США Дональд Трамп отказался от намерений проводить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине после беседы с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Как передает агентство Reuters, об этом 29 ноября сообщила официальный представитель администрации американского лидера Сара Сандерс. По ее словам, разговор Трампа с чиновниками состоялся во время его полета на саммит G20.

Сандрес отметила, что не в курсе, состоялся ли между лидерами двух стран разговор об отмене встречи, но указала, что эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора по линии внешнеполитических ведомств.

29 ноября Трамп объявил об отмене встречи с Путиным, отметив, что будет готов побеседовать с российским коллегой после урегулирования инцидента в Керченском проливе. При этом ранее в этот же день американский лидер заявлял, что встреча, вероятнее всего, состоится и для этого настало «очень хорошее время».

Комментируя последнее решение Трампа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Путина будет дополнительное время на саммите для контактов с представителями других стран.

Саммит в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. У российского лидера в рамках форума уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.