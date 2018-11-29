В Совфеде назвали реальную причину отказа Трампа от встречи с Путиным

Инцидент в Керченском проливе является лишь поводом для отмены встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, реальная причина связана с проблемами американского лидера внутри страны. Такую точку зрения 29 ноября высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в четверг стало известно, что Трамп объявил об отмене встречи c Путиным на саммите G20 в Аргентине. Переговоры были запланированы на 1 декабря. В качестве причины американский лидер назвал инцидент в Керченском проливе.

«Моряки — это обычный повод, а реальная причина — это его внутренние проблемы. Там же сейчас разбираются с его соратниками, которые попали под расследование прокурора. Не было бы Керчи, придумали бы что-то другое», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что Трамп «человек непредсказуемый» и на него влияет масса факторов.

Джабаров добавил, что Россия ничего не теряет из-за отмены встречи, но Москва всегда готова к диалогу.

«Эта встреча все равно кардинально ничего бы не поменяла. Была бы встреча — было бы хорошо. Но мы же его на эту встречу не тащим. Не хочет — не надо», — цитирует сенатора «Интерфакс».

Ранее, комментируя заявление Трампа об отмене переговоров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера появится «пара дополнительных часов» для других встреч. При этом он отметил, что официальной информации об отмене у Москвы нет.

Саммит в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. У Путина в рамках форума уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. На этом фоне официальный Киев ввел в 10 регионах страны военное положение.

Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.