США официально уведомили Россию об отмене Трампом встречи с Путиным на G20

Вашингтон официально уведомил Москву о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Чиновник подтвердил, что Москве направлено официальное уведомление о решении президента США, других деталей он не привел.

29 ноября Трамп написал в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях «Двадцатки» из-за инцидента в Керченском проливе.

При этом несколькими часами ранее президент США заявлял, что встреча состоится, так как «сейчас для нее очень хорошее время».

Согласно заявлению Белого дома, решение Трамп принял после беседы с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

В Москве на это заметили, что у президента России появится дополнительное время на саммите для контактов с представителями других стран.

У Владимира Путина уже назначены встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Аргентины Маурисио Макри, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Кроме того, российский лидер проведет переговоры с лидерами стран БРИКС.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэйнос-Айресе.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. Корабли задержали за нарушение госграницы, а украинских моряков арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Москва подчеркнула, что Киев намеренно устроил провокацию с целью добиться скандала.