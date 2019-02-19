ВМС России начали наблюдение за американским эсминцем «Дональд Кук»

Военные корабли Черноморского флота России начали следить за передвижениями эсминца «Дональд Кук» (USS Donald Cook) Военно-морских сил (ВМС) США, который вошел в акваторию Черного моря, сообщает 19 февраля «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», — сообщили в центре.

Военные добавили, что российские корабли будут непрерывно следить за американским эсминцем.

«Дональд Кук» вошел в Черное море в 17:00 мск 19 февраля. Это заход стал очередным в 2019 году. В январе корабль уже посещал черноморскую акваторию и заходил в порт грузинского города Батуми.

В январе Черное море также посещал американский большой десантный корабль «Форт Макгенри» (USS Fort McHenry).

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.