Прямой эфир

Американский флот пополнил корабль-невидимка

0
Фото: U.S. Navy/Austal USA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16) вошел в состав ВМС США. Судно неофициально назвали «невидимкой» из-за технологии снижения заметности (стелс).

Как сообщает «Газета.ру», приуроченная к началу эксплуатации корабля церемония прошла утром 16 февраля в Сан-Франциско (Штат Калифорния). Почетным гостем стал сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд.

Судно стало 15-м по счету военным кораблем данного класса в американском флоте. Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.

В начале февраля стало известно, что командование ВМС США планирует разместить новейший ударный десантный корабль America на своей базе Сасебо, расположенной на острове Кюсю в Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети высмеяли заявление адмирала ВМС США об ударе по России
ВМС США не смогли защитить авианосцы от торпед

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017