Американский флот пополнил корабль-невидимка

Новый корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16) вошел в состав ВМС США. Судно неофициально назвали «невидимкой» из-за технологии снижения заметности (стелс).

Как сообщает «Газета.ру», приуроченная к началу эксплуатации корабля церемония прошла утром 16 февраля в Сан-Франциско (Штат Калифорния). Почетным гостем стал сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд.

Судно стало 15-м по счету военным кораблем данного класса в американском флоте. Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.

В начале февраля стало известно, что командование ВМС США планирует разместить новейший ударный десантный корабль America на своей базе Сасебо, расположенной на острове Кюсю в Японии.