«Золотая осень» по-американски: США хотят резко увеличить боевой флот

В феврале в комитет палаты представителей конгресса США по вооруженным силам был внесен новый законопроект. Его автор, конгрессмен от 3-го избирательного округа штата Индиана, республиканец Джим Бэнкс, настаивает на резком увеличении численности ВМС США. По мнению политика, она должна составлять 426 кораблей, более чем на 130 единиц превышая нынешнюю численность и на 72 — численность, запланированную администрацией Дональда Трампа. В том числе флот должен получить 15 авианосцев и 100 многоцелевых атомных субмарин, вернувшись по этим параметрам во времена холодной войны. В пожеланиях политика относительно американской военно-морской мощи разбирались «Известия».

сша Вертолет Sea-Hawk MH-60S взлетает с авианосца USS John C. Stennis Фото: Global Look Press/US Navy

Маловато будет!

По мнению автора законопроекта, в прошлом офицера частей обеспечения ВМС США, имеющего в своем послужном списке командировку в Афганистан, нынешняя численность флота не позволяет противостоять вероятным противникам США, среди которых выделяются Россия и Китай, и одновременно поддерживать необходимый уровень присутствия в ключевых для интересов США регионах мира. В этой связи Бэнкс предлагает конгрессу принять закон, который устанавливал бы требуемые параметры численности ВМС к 2050 году. Численность флота должна составлять 426 боевых и важнейших вспомогательных единиц, в том числе:

— 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами;

— 100 многоцелевых атомных подводных лодок;

— 15 авианосцев;

—156 боевых надводных кораблей основных классов;

— 8 боевых надводных кораблей арктической зоны;

— 38 десантных кораблей разных типов;

— 54 корабля боевого обеспечения;

— 14 быстроходных экспедиционных транспортов;

— 6 экспедиционных плавучих баз;

— 23 корабля управления и обеспечения.

План довольно радикален. Сегодня численность ВМС США по кораблям перечисленных классов составляет около 280 единиц (с учетом прочих вспомогательных единиц иногда называется численность около 500 кораблей и судов).

сша Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Обнародованный в 2015 году 30-летний план кораблестроения администрации Обамы предусматривал строительство флота в составе 308 кораблей, план Трампа, появившийся на свет в 2017 году, предусматривает 355. Разница в цифрах весьма заметна, в том числе по наиболее дорогостоящим категориям. Так, вместо 15 авианосцев по законопроекту Бэнкса план Трампа предполагает 12, а план Обамы — 11 кораблей (столько их и сейчас). Вместо 100 многоцелевых субмарин администрация Трампа считает достаточным иметь 66 единиц этого класса, в то время как план Обамы предполагал наличие 48 лодок и так далее.

При этом даже план строительства флота в 355 кораблей уже оценивается как малореалистичный: для его реализации США потребуется увеличить расходы на строительство и содержание флота в общей сложности более чем на $30 млрд в год, при этом аппетиты других видов вооруженных сил тоже не сокращаются.

Если сравнивать в близких и всем понятных категориях численности кораблей, то достаточно сказать, что для поддержания флота в 15 авианосцев ВМС США потребуется ввести в строй в ближайшие 30 лет 12 кораблей этого класса, так как из числа ныне действующих к 2050 году в составе ВМС США останутся только три корабля: два последних авианосца типа «Нимитц» и головной корабль нового типа «Джеральд Форд».

Подобными темпами в послевоенный период авианосцы в США не строились очень давно: за период с 1961 по 1990 год флот получил 10 авианосцев, включая четыре типа «Китти Хок» (последняя серия американских авианосцев с котлотурбинными установками), первый в мире и единственный в своем типе атомный «Энтерпрайз» и пять атомных авианосцев типа «Нимитц».

В общей сложности в 1990 году ВС США располагали 16 авианосцами — включая два «Мидуэя», заказанных еще в годы Второй мировой, восемь котлотурбинных «суперавианосцев» двух типов — «Форрестол» и «Китти Хок» и шесть «суперов» с атомной энергетикой — «Энтерпрайз» и первые «Нимитцы».

сша Атомный ударный авианосец «Энтерпрайз» в сопровождении ракетных крейсеров «Бейнбридж» и «Лонг Бич» Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Строительство ста многоцелевых субмарин, в случае утверждения этой численности американского подплава, также потребует возвращения к темпам холодной войны — около 90 подлодок в ближайшие 30 лет, что вполне сравнимо со строительством 62 «Лос-Анджелесов» с 1976 по 1996 год.

Зачем так много

Если обращаться к истории, то ВМС США сегодня обеспечивают господство Америки на морях так же, как в прошлом это делал Королевский флот в интересах Британской Империи. При этом если британцы на пике своего могущества превосходили три следующих по силе флота вместе взятых, то ВМС США по численности кораблей основных классов сегодня крупнее всех остальных флотов мира. Сравнивать американцев «в лоб» с кем-то из оппонентов при этом не имеет смысла: зоной ответственности ВМС США является весь Мировой океан, о чем говорит в своем законопроекте и конгрессмен Джим Бэнкс.

Необходимо отметить при этом, что ВМС США сами по себе представляют собой куда более значительную силу в рамках общего американского военного потенциала. Помимо морских стратегических ядерных сил и ударных возможностей палубных авиакрыльев, это и арсенал крылатых ракет «Томагавков» (численностью около 4 тыс. единиц), запускаемых с подлодок и надводных кораблей, это и морской эшелон системы ПРО США в виде эсминцев и крейсеров системы «Иджис», оснащенных ракетами-перехватчиками, это, конечно, и флот десантных кораблей, предназначенных для перевозки частей и соединений корпуса морской пехоты.

Однако этот потенциал имеет и обратную сторону. Так, флоты всех стран – союзников США, за исключением Великобритании, Франции и (в перспективе) Японии, фактически превратились в силы поддержки и обеспечения действий ВМС США, не имея собственного ударного и располагая крайне ограниченным экспедиционным потенциалом.

Французский и британский флоты, которые формально можно считать сбалансированными, также имеют довольно ограниченные возможности и не способны на самостоятельные операции, за исключением участия в локальных конфликтах не самой высокой интенсивности.

сша Панель управления системой на борту ракетного крейсера типа «Тикондерога» ВМС США (1997 г.) Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

В перспективе на собственный ударный потенциал претендуют морские силы самообороны Японии, восстанавливающие палубную авиацию, однако каким в итоге будет масштаб этих претензий — сказать пока сложно.

В силу сказанного, с американской точки зрения рост боевого потенциала ВМС НОАК и укрепление военных возможностей России на ключевых театрах (имея в виду как ВМФ РФ, так и в первую очередь межвидовые структуры) действительно несет угрозу, с учетом того, что ни вместе, ни по отдельности союзники США не способны противостоять вооруженным силам ядерных держав и довольно ограниченно боеспособны в рамках локальных конфликтов.

Сможет ли решить эту проблему рост численности ВМС США — неясно, особенно с учетом того, что даже текущий его состав испытывает качественные проблемы. Недостаточная подготовка боевых и технических специалистов уже стала причиной ряда инцидентов в море и на базах, а компетентность руководства поставлена под сомнение длящимся многолетним коррупционным скандалом, вовлекающим в свою орбиту всё новых старших офицеров и адмиралов.

Решение, однако, придется искать: в свое время неспособность британского Королевского флота после капитуляции Франции обеспечить одновременно господство в Атлантике, Средиземном море и Индийском океане стала завершающим аккордом «Золотой осени» Британской империи, которая была вынуждена принять помощь от США на американских условиях. Силы, способной оказать такую помощь самим США, на горизонте пока не видно.