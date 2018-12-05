Волна по расписанию: почему США вступили в гонку за гиперзвуком

На фоне ожидающегося выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) активизировались работы над созданием наземных ракетных комплексов, в том числе относимых к гиперзвуковым. Но американский флот не собирается просто так уступать армии и ВВС свою роль главного инструмента проекции силы. Подробности — в материале «Известий».

В последние годы США активизировали работу по ракетным системам, которые СМИ одну за другой называют гиперзвуковыми. Важным фактором послужило совершенно неожиданно всплывшее отставание в этой области от России и реальная угроза отставания от Китая. Не исключено, что именно желание срочно обогнать оппонентов, а также наиболее полно раскрыть потенциал новых технологий привело США к решению выйти из ДРСМД — если в России в приоритете традиционно стратегические ядерные силы и первым развернутым гиперзвуковым планирующим боевым блоком (глайдером) станет ядерный «Авангард» для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ, то в США традиционно больше интересуются неядерными тактическими системами. Если главным плюсом глайдеров для МБР (и тем, почему они интересуют Россию) является неперехватываемость существующими средствами ПРО, то для неядерных систем к ней добавляется еще и высокая точность.

В рамках подготовки к выходу из ДРСМД армия США уже открыто озвучила планы разработки баллистической ракеты средней дальности (БРСД), оснащенной неядерным планирующим боевым блоком. Параллельно ведется разработка наземного комплекса с какой-либо из существующих крылатых ракет, который, вероятно, в соответствии с историческими принципами разделения компетенций отойдет ВВС. Кроме того, ВВС естественно активизировали работы над аэробаллистическими ракетами с гиперзвуковым боевым оснащением.

В августе этого года «Локхид-Мартин» получила контракт объемом $480 млн на разработку авиационной гиперзвуковой ракеты AGM-183A AARW (Air-Launched Rapid Response Weapon), а до этого — почти миллиардный на проект Hypersonic Conventional Strike Weapon, также, вероятно, авиационного базирования (неясно, в какой мере эти программы пересекаются). Наверняка именно в связи с этим ветераны B-52H, как стало известно летом, получат усиленные подкрыльевые узлы подвески вооружения, под которые можно будет вешать нагрузку массой до 9 т.

На обочине?

Десятилетиями флот был главным носителем «длинной руки» американских вооруженных сил. После дебюта в ходе «Бури в пустыне» и по сегодняшний день с надводных кораблей и подводных лодок было применено в боевых условиях около 2,2 тыс. крылатых ракет большой дальности семейства «Томагавк». Для сравнения, неядерных версий авиационной крылатой ракеты большой дальности AGM-86 за тот же период было использовано порядка 300–350. Только в этом десятилетии ВВС США начали получать действительно массовую крылатую ракету AGM-158 JASSM, которая впервые была применена в ходе налета на цели в Сирии в апреле этого года.

«Томагавки» — проверенное временем, массовое и относительно недорогое оружие, однако, судя по большому количеству сбитых ракет этого типа в ходе вышеупомянутого налета, оно начинает устаревать. Особенно роль флота может пошатнуться, когда сухопутные силы получат, с одной стороны, дешевые и удобные в эксплуатации сухопутные комплексы с имеющимися крылатыми ракетами (а они будут требовать минимальный «экипаж» и могут перезаряжаться не только в порту), а с другой — продвинутые БРСД с высокоточными гиперзвуковыми глайдерами.

гиперзвук_1 Крылатая ракета AGM-158 JASSM Фото: commons.wikimedia.org/US Air Force

Картину не улучшают ВВС, с одной стороны увеличивающие дальность массовых и потенциально более живучих ракет семейства JASSM (в анонсированной модификации JASSM-XR она, вероятно, приблизится к «Томагавку» вплотную), а с другой — разрабатывающие новую крылатую ракету LRSO и, как мы увидели выше, сразу несколько аэробаллистических «Кинжалов».

Однако и у ВМС есть преимущества, которыми они собираются воспользоваться. У самого флота (который во многом занимается проектированием кораблей самостоятельно) и «придворных» фирм — огромный инженерный потенциал, полезные заготовки в области ракетных технологий. Не будет большим преувеличением сказать, что именно морской «Трайдент II» — лучшая из имеющихся сегодня у американцев «под рукой» баллистических ракет. Впрочем, учитывая, что в шахтах стоят «Минитмены III», физически выпущенные в 1970-е годы, это не сложно.

Главное преимущество должны дать морские платформы. С одной стороны, их передовое развертывание не требует согласия страны базирования, в то время как уговорить страны ЕС принять развернутые против России баллистические ракеты средней дальности будет отдельной трудной задачей (хотя там, конечно, найдутся желающие). С развертыванием против Китая будет как минимум не проще. С другой — надводные корабли и подлодки легко способны нести куда более тяжелые ракеты, чем даже B-52H.

В первую очередь в качестве перспективных носителей стоит рассматривать американские АПЛ. Наиболее простым и заманчивым способом получить морской гиперзвуковой глайдер является модернизация ракет «Трайдент II», которыми вооружены ракетоносцы типа «Огайо». Работа в этом направлении уже ведется — еще в ноябре прошлого года с одной из лодок этого типа был произведен испытательный пуск ракеты, создаваемой в рамках пресловутого «Быстрого глобального удара», инициативы по созданию неядерного оружия, способного поразить любую точку на земном шаре в течение часа после отдачи приказа. Хотя подробности отсутствуют, вероятно, речь идет именно о «Трайденте» со специальным боевым оснащением.

гиперзвук_1 Американская трёхступенчатая баллистическая ракета «Трайдент II» Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of Defense

Использование баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) для испытаний гиперзвуковых летающих лабораторий не в новинку — в 2011 году для испытаний создаваемого армией по программе Advanced Hypersonic Weapon глайдера использовалась доработанная БРПЛ прошлого поколения «Поларис-A3». К слову, самим боевым оснащением американские рода войск планируют активно «обмениваться» — так, летом секретарь ВВС США заявил, что сейчас наибольший прогресс показала именно армейская программа и ВВС планируют «взять их боеголовку и поставить на свой ускоритель и запускать с B-52», а флот «запускать с палубы». С другой стороны, вице-адмирал Джон Вульф в ноябре этого года заявил, что разрабатываемый ВМС глайдер также будет использоваться всеми видами войск, со своих ускорителей. Выглядит как путаница, но на деле это довольно традиционный американский подход — после периода «толкания локтями» в качестве единой системы будет выбран один из образцов вооружения. Сейчас уже никто не вспомнит, что, пожалуй, самая распространенная ракета «воздух-воздух» в мире, AIM-9 «Сайдуайндер», в свое время была сугубо флотской разработкой и просто оказалась значительно удачнее «сухопутного» аналога AIM-4 «Фалкон».

Если в качестве носителей ракет «глобального удара» будут выбраны подлодки, то самым очевидным решением станет переоборудование четырех первых лодок типа «Огайо». В 2002–2008 годах они были выведены из состава ядерных сил и в 22 шахты «Трайдентов» были установлены барабаны для «Томагавков», по семь крылатых ракет в каждом. Проведя обратную работу на большей части шахт, можно получить «ракетный крейсер оперативно-тактического назначения», несущий, например, 16 ракет «глобального удара» и 42 «Томагавка». В будущем сменить их смогут подводные лодки типа «Вирджиния», которые на третьих и четвертых сериях (8 плюс 10 лодок, часть строится, часть уже в составе флота) оснащены двумя барабанами в носу, а на пятой (планируется начать строительство со следующего года) получат ракетный отсек с еще четырьмя барабанами. Не скрывается, что они, возможно, будут нести БРСД — учитывая, что производство «Трайдентов» было прекращено, а его возможности скорее избыточны, создание более легкой ракеты выглядит перспективным шагом.

Однако не подлодками едиными — вполне возможно, что секретарь ВВС не оговорился, сказав, что «флот хочет армейские глайдеры себе на палубу», особенно если учитывать, что до этого было отмечено, что «глайдер флота больше по диаметру». Если предположить действительно малогабаритную боеголовку, то по другому предстают новые эсминцы типа «Замволт». У хронически невезучего корабля сначала урезали серию всего до трех единиц (что сделало их чудовищно дорогими), потом отобрали главную «фишку» — управляемые снаряды сверхбольшой дальности LRLAP (цена $800 тыс. за снаряд с учетом стоимости разработки, то есть вполовину «Томагавка», не впечатлила), а сейчас и вовсе раздумывают над снятием пушек.

Таким образом, «Замволт» может превратиться в очень дорогой и по своим боевым возможностям сильно ухудшенный аналог «Арли Берка». Если бы не одна особенность — он был оснащен вертикальными пусковыми установками типа Mk.57, которые приспособлены к пуску несколько более габаритных ракет, чем стандартные Mk.41. И главное — за счет новой системы газоотведения твердотопливный ускоритель этих гипотетических ракет (на момент проектирования, строительства и по сей день официально таких нет!) может быть в полтора раза мощнее, чем позволяют стандартные Mk.41.

гиперзвук_1 Американская подводные лодки типа «Огайо» Фото: Global Look Press/MC1 Amanda Gray

Довольно интересная закладка «на всякий случай». Вообще идея «сделаем стелс-корабль, который сможет подходить к берегу и поражать цели огнем сверхдальнобойной пушки» всегда выглядела довольно сомнительно, но если мы заменим пушку с дальностью стрельбы 150 км на ракеты с дальностью хотя бы 400–500 км… К слову, до 2002 года на базе зенитной ракеты SM-2 (запускаемой из обычных Mk.41) велась разработка ракеты для поражения наземных целей RGM-165 LASM с дальностью по проекту до 280 км.

Таким образом, ВМС США вполне могут, используя аккуратно подготовленные заделы, достаточно быстро получить как минимум несколько кораблей, приспособленных для использования перспективных ракетных систем. Уникальная возможность размещать на морских просторах мобильные платформы для «негабаритных грузов» позволит занять промежуточное положение между армией и ВВС и добиться финансирования, которое потребуется для радикальной модернизации других носителей и создания новых типов, возможно, на основе имеющихся — можно вспомнить активно продвигаемый проект модернизации в «плавучие батареи ПРО» десантные транспорты-доки типа «Сан-Антонио».

А чем ответит Россия?

Этот вопрос традиционен в тех случаях, когда мы говорим об иностранном военном планировании. Но в этот раз трудно сказать, кто кому будет отвечать.

Дело в том, что у ВМФ России уже есть опытные образцы гиперзвуковой ракеты 3К-22 «Циркон», незаслуженно оказавшейся в тени «Авангарда» и «Кинжала», которые стали популярными после мартовского президентского послания. Известно, что в следующем году ракета начнет испытания с морских носителей, причем оснащаться ей будут как надводные корабли, так и подлодки. Хотя в первую очередь «Циркон» создается для уничтожения кораблей, он, как и другие тяжелые противокарабельные ракеты (ПКР), вполне пригоден для поражения наземных целей.

гиперзвук_1 Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Так, в ноябре 2016 года ПКР «Оникс» (с берегового комплекса «Бастион») использовались в Сирии для уничтожения террористов. Хотя для поражения наземных целей на большом расстоянии дальность «Циркона» (скорее всего, находящаяся в пределах 1 тыс. км) оставляет желать лучшего, она имеет огромный потенциал для развития и демонстрирует высочайший технический уровень. Судя по открытым данным, в отличие от глайдеров — и американских, и «Авангарда», — он является «настоящей» гиперзвуковой ракетой, не просто планирующей после разгона баллистической стартовой ступенью, а использующей гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель, потенциально обеспечивающий совершенно иной уровень маневренности.

В случае если будет реализована хотя бы частично обещанная универсальность размещения в широко распространенных на новых и модернизируемых кораблях вертикальных пусковых установках универсальных корабельных стрельбовых комплексов, ВМФ России может значительно увеличить свои ударные возможности.

При этом сохранится традиционный приоритет в борьбе с «сложными» надводными целями, прикрытыми мощной ПВО. В условиях гиперзвуковых планов ВМС США это становится только более актуальным.