США пока не предлагают РФ начать переговоры об ограничении гиперзвукового оружия

Вашингтон пока не предлагает Москве переговоры по ограничению гиперзвукового оружия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в пятницу, 7 сентября.

«(Это. — Ред.) пока не фигурирует в моем календаре», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что США больше тревожат действия России и других государств в космосе.

В июле американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили о новых успешных испытаниях российских гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», которые поразили цель с расстояния более 800 км.

5 сентября заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что гиперзвуковое оружие, баллистические и крылатые ракеты России угрожают США.