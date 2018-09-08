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США пока не предлагают РФ начать переговоры об ограничении гиперзвукового оружия

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Вашингтон пока не предлагает Москве переговоры по ограничению гиперзвукового оружия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в пятницу, 7 сентября.

«(Это. — Ред.) пока не фигурирует в моем календаре», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что США больше тревожат действия России и других государств в космосе.

В июле американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили о новых успешных испытаниях российских гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», которые поразили цель с расстояния более 800 км.

5 сентября заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что гиперзвуковое оружие, баллистические и крылатые ракеты России угрожают США.

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