В США рассказали о разработке новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты

На сайте американского института ВМС появилось сообщение о том, что Военно-морские силы США создают гиперзвуковую крылатую ракету с дальностью пуска в несколько тысяч километров.

Как отмечается в опубликованном 21 ноября тексте, первые испытания носителя гиперзвуковых боевых блоков провели на одном из полигонов недалеко от Гавайских островов в Тихом океане.

Точные характеристики новой ракеты пока неизвестны, однако создатели уточняют, что их оружие сможет добраться до любой цели на планете в течение одного часа. Носителем ракеты могут стать как уже существующие, так и перспективные многоцелевые подводные лодки класса «Огайо» либо эсминцы.

Ранее в это же день секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что использование гиперзвуковой ракеты «Томагавк» попадает под ограничения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тем самым США игнорируют запрет на создание запрещенных ракет средней дальности.