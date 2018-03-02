США испытают гиперзвуковое оружие в 2019 году

Соединенные Штаты Америки намерены испытать свое гиперзвуковое оружие в уже следующем году, заявил директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона Стивен Уокер.

«Мы собираемся начать проводить испытания этих систем в 2019 году. Вы увидите много летных испытаний», — приводит его слова ТАСС.

По словам Уокера, Пентагон сейчас разрабатывает эффективные средства защиты, так как Китай и Россия якобы активно наращивают свой потенциал в сфере гиперзвукового оружия.

Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал новейших системах российских вооружений, не имеющих аналогов в мире, среди которых гиперзвуковой комплекс «Кинжал».