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Порошенко внес в раду законопроект о допуске иностранных войск на Украину для учений

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинский лидер Петр Порошенко внес 19 февраля в Верховную раду законопроект «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях». Документ под номером 10067 был зарегистрирован на сайте парламента страны.

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Предполагается, что иностранные военнослужащие примут участие в шести учениях на территории Украины в текущем году.

На первые учения в рамках программы «Партнерство ради мира» в страну прибудут 3 тыс. военных США и стран НАТО. В украинско-американских учениях Rapid Trident – 2019 поучаствуют 2 тыс. солдат США и стран НАТО. К учениям Sea Breeze – 2019 также планируется привлечь 2 тыс. иностранных солдат. В рамках учений Riverine-2019 на Украину приедут 220 военных Румынии. 350 солдат НАТО примут участие в учениях «Кленовая арка». Также 300 представителей армии Великобритании приедут в страну ради учений Warrior Watcher – 2019.

19 февраля Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. В этот же день американский эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря.

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