В Думе заявили о готовности РФ реагировать на заход кораблей НАТО в Черное море

Россия готова своевреммено реагировать на заход кораблей НАТО в акваторию Черного моря, рассказал в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее, 19 декабря, пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США «Дональд Кук» направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Цель операции корабля в Черном море заключается в укреплении взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО.

Позднее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что эсминец вошел в акваторию Черного моря в 17:00.

За эсминцем организовали непрерывное слежение силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

«Мы отслеживаем все передвижения и готовы своевременно отреагировать на складывающуюся обстановку исходя из их действий. Вместе с тем сегодня будем смотреть, чтобы они не нарушали нормы международного права», — рассказал Швыткин.

По его словам, активность военно-морских кораблей блока НАТО в целом ведет к эскалации напряженности в акватории Черного моря.

Этот заход корабля «Дональд Кук» стал очередным в 2019 году. В январе корабль уже посещал черноморскую акваторию и заходил в порт грузинского города Батуми.

В январе Черное море также посещал американский большой десантный корабль «Форт Макгенри» (USS Fort McHenry).

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.